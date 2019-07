المتوسط

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، في تصريحات إعلامية أن هناك نحو 21 مصابا في حادث التفجير الإرهابي خلال تشييع جثمان ضابط سابق في الجيش، بمقبرة الهواري ببنغازي، اليوم الخميس.

وأكد المسماري أن الحالة الصحية لقائد قوات الصاعقة الليبية جيدة.

