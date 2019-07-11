لجنة الاتحاد الإفريقي: قلق من عدم التوصل إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار

أعربت لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا، عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدة استعدادها لإرسال موفد خاص باسم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين على أساس خارطة طريق، يقوم هذا الموفد بإعدادها، لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون، وذلك بحسب ما جاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي في نيامي.

اللجنة أبدت في بيان لها، نقلته وكالة فرانس برس، عميق قلقها إزاء عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، كشرط ضروري للحوار، وللتوصل إلى حل يكون ليبيا.

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