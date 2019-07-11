مركز سوسة يطلق حملة أمنية على طرقات المدينة

باشر مركز شرطة سوسة، التابع لمديرية أمن شحات، في تنفيذ حملة أمنية استهدفت التدقيق في إجراءات العمالة الوافدة بالمدينة، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على مدخل المدينة، ومنع تعتيم زجاج السيارات .

وتأتي الحملة بناء على تعليمات مدير أمن شحات، الذي شدد على ضرورة مكافحة الظواهر السلبية في المدينة، التي تعتبر مقصدا للزوار في فصل الصيف.

من جانبه طالب رئيس مركز شرطة سوسة، المقدم أحمد عبد المولي، أهالي المدينة بضرورة تقديم العون والمساندة للأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن كافة الخروقات الأمنية والظواهر الهدامة التي تؤثر سلبا على الشباب خاصة والمدينة بصفة عامة.

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