بلدي أوباري يطالب بالالتفات إلى بلديات الجنوب بشكل عاجل

أعرب المجلس البلدي أوباري، عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، وتردي الخدمات في بلدية أوباري وبلديات الجنوب، نتيجة الإهمال المستمر للمنطقة.

وأكد المجلس أن الوضع الحالي أصبح لا يطاق، وأن دخول بلديات الجنوب في إظلام تام، وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية والخدمية ضاعف من معاناة السكان، التي تحاصرها أزمة المياه، وانعدام السيولة النقدية، وشح إمدادات الوقود، إلى جانب دمار البنية التحتية لجميع المرافق الحيوية.

ودعا المجلس البلدي الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية، وأصحاب الضمائر الحية إلى الالتفات إلى بلدية أوباري، والتحرك بشكل عاجل لإنهاء الحصار الخدمي عن المنطقة، ومعالجة المختنقات.

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