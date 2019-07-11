المسماري يتهم السراج وتركيا بالضلوع في تفجيرات مقبرة الهواري

رصد- المتوسط

اتهم اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش: رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوفير أموال لمد خلايا إرهابية بالأموال لتنفيذ أعمال التفجيرات.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، على خلفية وقوع تفجير بمقبرة الهواري أثناء جنازة اللواء خليفة المسماري الآمر السابق للصاعقة ببنغازي، أن الانفجار الأول حدث بعد دخولهم للمقبرة بحوالي 20 دقيقة، وكان على بعد 20 مترا من قبر المتوفي، وبعد دقائق وقع الانفجار الثاني، وعند خروج الحاضرين للجنازة انفجرت السيارة الثالثة.

وأضاف المسماري: أن التفجير أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، ومثلهما من القوات الخاصة، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 26 جريح توجهوا للمستشفيات والمصحات في بنغازي، فيما وقع عدد آخر من الجرحى كانت إصاباتهم طفيفة ولم يتوجهوا للمستشفيات.

واتهم المسماري تركيا بأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تفجير مقبرة الهواري، مبينا أن هناك رؤوس من الإرهابيين طردوا من بنغازي ودرنة والجنوب وهم موجودون الان في طرابلس.

وأكد المسماري أن الحرب على الارهاب مستمرة، وأنهم لن يعلنوا انتهاء المعركة إلا بعد القضاء على كل الارهابيين.

وختم المسماري مؤتمره بالتأكيد على أن هذه التفجيرات والاغتيالات الممنهجة بدأت منذ عام 2011، وهي نتيجة تسليم المجتمع الدولي ليبيا للغرياني وبلحاج والسراج الذي يعد واجهة سياسية لهم.

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