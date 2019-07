وجه عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، الاتهام لتركيا وقطر، بالتسبب في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقبرة الهواري، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، اليوم الخميس، خلال جنازة اللواء خليفة المسماري المسماري الآمر السابق للصاعقة ببنغازي.

وقال الزغيد، في لقاء عبر قناة الغد، أن هناك محاولات لزعزعة الأمن في بنغازي، نتيجة سيطرة القوات المسلحة عليها وضبط الأمن، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لتفكيك الجيش لن تجد طريقا للنجاح.

وعن دور مجلس النواب لمواجهة هذا التفجير، قال عضو مجلس النواب، أن لجنة الدفاع ستقوم بعدة جولات خارجية، لفضح السياسية التركية في العالم كله، وبيان أغراضها الخبيثة، التي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب الليبي.

The post الزغيد يتهم تركيا وقطر بالتسبب في تفجير بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية