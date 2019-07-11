القائد العام يُكلف الفريق عبد الرازق الناظوري بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية بِشأن حادثة تفجير مقبرة الهواري

الرجمة 11 يوليو 2019 (وال)- أصدر سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، تعليماته لرئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري بالتحقيق في التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري.

هذا وجاء ذلك في كتاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تكليف الفريق عبد الرازق الناظوري بفتح تحقيق عاجل مع كافة الأجهزة الأمنية في بنغازي، عقب التفجير الإرهابي ظهر اليوم الخميس وأدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم عسكريين وجرح 33 آخرين. (وال- بنغازي) ر ت

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