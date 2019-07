اعتبر الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي، أن هذا الحادث ليس مفاجئا، حيث تسعى هذه الجماعات الإرهابية، لإثبات امتلاكها لخلايا نائمة في المناطق التي سيطر عليها الجيش وعلى رأسها بنغازي.

وأضاف أن هذه المحاولات لتفكيك الجيش، سيواجهها الشعب الليبي بكل قوة، خاصة أن هذه الجماعات وجودها قائم على إنهاء سيطرة الجيش وقوات الأمن، وإنهاء أي حالة فوضى أو استقرار.

