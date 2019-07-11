البحرية الليبية تعلن إنقاذ 53 مهاجرا

أنقذت القوات البحرية الليبية 30 مهاجرا غير قانوني كانوا على متن قارب “فايبر” على بعد حوالي 22 ميل شمال شاطئ مدينة صرمان.

وقال مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية، اليوم الخميس، إن عملية الإنقاذ التي جرت الثلاثاء الماضي نفذتها دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية بالقوات البحرية “الزورق تليل”.

وأضاف مكتب الإعلام في بيان أن المهاجرين من الجنسيتين المصرية والسودانية، 25 مصريا، و5 سودانيين، وأنه تم نقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل.

وأشار إلى أنه وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

وفي عملية ثانية، أنقذت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية، 23 مهاجرا غير قانوني كانوا يستقلون قارب “فايبر” على بعد حوالي 18 ميل شمال مليتة.

وقال مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية، إن من بين المهاجرين 18 ليبياً، حيث تم نقلهم جميعا إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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