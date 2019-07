داخلية المؤقتة: إصابة 33 شخصا في تفجير بنغازي

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، طارق الخراز إن القتلى في هجوم بنغازي، من بينهم مدنيان وجنديان، ومن بين الجرحى مدنيون وأفراد من الجيش والشرطة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 33، بالإضافة إلى أربعة قتلى.

وعقب التفجير الإرهابي، الذي نجا منه قائد القوات الليبية الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة من الحادث، كلف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الفريق عبد الرازق الناظوري بـفتح تحقيق عاجل مع كافة الأجهزة.

