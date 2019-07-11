ننشر أسماء القتلى والجرحى بالتفجير الارهابي في مقبرة الهواري

فيما يلي ننشر اسماء القتلى و الجرحى الذين وصلوا إلى المركز الطبي إثر التفجير بمقبرة الهواري. كما أوردتها مصادر مطلعة.

** اسماء الجرحى **

احمد محمود عبد الرحمن،. العمر 32 سنة. ايمن علي ادم، العمر 28 سنة. مهند عبد الرازق محمد، العمر 30 سنة. احمد عبد الله حبريشة، العمر 45 سنة. فرج حمد الدينالي، العمر 59 سنة. حاتم المبروك احمد، العمر 37 سنة. حامد ابراهيم حامد، العمر 25 سنة. عدنان عطية المنصوري، العمر 42 سنة. عبد الله حامد المشري، العمر 29 سنة. احمد محمد علي العمامي، العمر 26 سنة. علي خليل المسماري، العمر 40 سنة. سالم السعيطي. علي محمد بن غربية، العمر 60 سنة. عبد الله بلقاسم علي المسماري. خالد موسى الترهوني،. العمر 23 سنة. علي فرج عبد الكريم، العمر 40 سنة. احمد مفتاح السعيطي ، العمر 40 سنة. سالم الشريف الكبير، العمر 26 سنة. مهند رقرق العقوري ، العمر 28 سنة. فرجاني حامد العريبي،. العمر 24 سنة. علي ادم فركاش. فرجاني محمد الفرجاني. مرعي ابراهيم. حلمي فرج عبد الكريم. محمد الكاديكي. خالد بن عيسى.

** اسماء الوفيات داخل المركز الطبي:

القذافي البشير الكبير، العمر 49 سنة.

مجهول الهوية.

اما بالنسبة لبقية القتلى المتواجدين داخل مستشفى الجلاء و هم :-

حسن فرج سليمان العبيدي.

محمد عبد الفتاح موسى المهشهش.

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