ننشر أسماء القتلى والجرحى بالتفجير الارهابي في مقبرة الهواري

فيما يلي ننشر اسماء القتلى و الجرحى الذين وصلوا إلى المركز الطبي إثر التفجير بمقبرة الهواري. كما أوردتها مصادر مطلعة.
** اسماء الجرحى **
- احمد محمود عبد الرحمن،. العمر 32 سنة.
- ايمن علي ادم، العمر 28 سنة.
- مهند عبد الرازق محمد، العمر 30 سنة.
- احمد عبد الله حبريشة، العمر 45 سنة.
- فرج حمد الدينالي، العمر 59 سنة.
- حاتم المبروك احمد، العمر 37 سنة.
- حامد ابراهيم حامد، العمر 25 سنة.
- عدنان عطية المنصوري، العمر 42 سنة.
- عبد الله حامد المشري، العمر 29 سنة.
- احمد محمد علي العمامي، العمر 26 سنة.
- علي خليل المسماري، العمر 40 سنة.
- سالم السعيطي.
- علي محمد بن غربية، العمر 60 سنة.
- عبد الله بلقاسم علي المسماري.
- خالد موسى الترهوني،. العمر 23 سنة.
- علي فرج عبد الكريم، العمر 40 سنة.
- احمد مفتاح السعيطي ، العمر 40 سنة.
- سالم الشريف الكبير، العمر 26 سنة.
- مهند رقرق العقوري ، العمر 28 سنة.
- فرجاني حامد العريبي،. العمر 24 سنة.
- علي ادم فركاش.
- فرجاني محمد الفرجاني.
- مرعي ابراهيم.
- حلمي فرج عبد الكريم.
- محمد الكاديكي.
- خالد بن عيسى.
** اسماء الوفيات داخل المركز الطبي:
القذافي البشير الكبير، العمر 49 سنة.
مجهول الهوية.
اما بالنسبة لبقية القتلى المتواجدين داخل مستشفى الجلاء و هم :-
حسن فرج سليمان العبيدي.
محمد عبد الفتاح موسى المهشهش.
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