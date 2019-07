العباني يستهجن الهجوم الإرهابي بمقبرة الهواري

المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني، عن إدانته واستهجانه الحادث الإرهابي الذي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري.

وقال العباني في تدوينة له على صفحته على فيسبوك “عندما يفلس الإرهاب لا تستغرب منه خساسة العمل”.

وأضاف “ندين ونستهجن التفجير إلإرهابي الذي إستهدف جنازة اللواء خليفة المسماري بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي العصية المجاهدة، وإذ نعزي نفسي وأهلي نترحم على كل من إرتقت روحه الطاهرة إلى بارئها، سائلين الله العلي القدير أن يحتسبهم شهداء في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، ولن نهدأ ولن نستكين حتى نجتث الإرهاب من جدوره من على كامل أراضينا الليبية الحبيبة”.

