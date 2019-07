موظفو الشركة العامة للكهرباء يكشفون عن مشاكلهم

المتوسط

بثت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو مصور يكشف فيه العاملون بمحطات الكهرباء عن مشاكلهم.

وأكد العاملون على أنهم مجبرون على تنفيذ عمليات طرح الأحمال تجنبا لحدوث مشاكل أكبر وأسوأ، لافتين إلى أنهم يتعرضون لتهديدات بالسلاح من قبل بعض المواطنين، وصلت في بعض الأحيان لإطلاق الرصاص والتهديد بتفجير المحطة.

وأشار العاملون إلى أن الخاسر الأول في حال تعرض أي جزء من الشبكة لضرر هم الليبيون قبل أي شخص آخر.

