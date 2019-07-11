بالصور.. تفجيرات إرهابية ببنغازي تضرب جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة الليبية

بنغازي-العنوان

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء تفجير إرهابي بمقبرة الهواري ببنغازي خلال مراسم جنازة اللواء خليفة المسماري، أحد مؤسسي القوات الخاصة في ليبيا.

وتسببت ثلاثة تفجيرات متتالية بواسطة سيارات مفخخة في مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين.

فيديـو للحظات الأولى للتفجير الارهابي الذي وقع في مقبرة الهواري في بنغازي اليوم. تصوير : اشرف العوامي Posted by ‎اخبار ليبيا‎ on Thursday, July 11, 2019

وقال الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “إن 4 أشخاص بينهم عسكريين اثنين استشهدوا جراء التفجيرات”.

وحمّل المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس من بنغازي، مسؤولية التفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري، على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وقال المسماري: “فائز السراج هو من وفر الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي”.

واتهم المسماري تركيا باعتبارها حليفًا لحكومة الوفاق وتمدها بالدعم العسكري، بالضلوع في تفجير مقبرة الهواري الإرهابي.

واعتبر المسماري، أن تفجير مقبرة الهواري كان نتيجة لتمسك المجتمع الدولي بجماعة الإخوان وحكومة السراج، مطالبًا المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ومموليهم.

وأكد المسماري، نجاة مدير إدارة القوات الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من القادة العسكريين البارزين، الذين حضروا لتوديع الراحل اللواء خليفة المسماري.

وأشار المسماري، إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة سيكون لها قرارات مهمة بشأن التفجيرات الثلاثة.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية في واقعة التفجيرات الإرهابية.

وأعادت تفجيرات اليوم الخميس إلى الأذهان العمليات الإرهابية التي نفّذها الإرهابيون في شوارع بنغازي، قبل أن تتمكن القوات المسلحة قبل عامين من القضاء عليها.

وتورطت المجموعات الإرهابية في أعمال قتل ضد العسكريين ورجال الأمن والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بواسطة التفجيرات الإرهابية.

وشهدت بنغازي استقرارًا بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية الممولة دوليًا على يد القوات المسلحة في معركة الكرامة التي استمرت لنحو ثلاث سنوات.

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