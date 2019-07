المتوسط

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بطرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن ساعات طرح الأحمال ستصل إلى 18 ساعة يوميا بالمدينة لتزيد من معاناة المواطن.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في حال عدم صرف ميزانية التحول لسنة 2019 بشكل عاجل ، فإن الأمور ستزداد سوءاً بقية شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

The post غرفة التحكم الرئيسية تحذر من وصول ساعات طرح الأحمال إلى 18 ساعة يوميا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية