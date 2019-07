وليامز تلتقي مسؤولي المصرف المركزي بنغازي

المتوسط

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بمسؤولي المصرف المركزي، فرع بنغازي وقيادات ثلاثة بنوك تجارية وعدد من أعضاء مجلس رجال الأعمال للاستماع إلى الشواغل والتحديات التي تواجههم.

وتحدثت وليامز مع الحاضرين عن مساعي البعثة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، والهيكلية وتعزيز تدابير قطاع الأعمال.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك أن ويليامز أكدت التزام البعثة باستكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي كخطوة إلى الأمام في سبيل توحيد المصرف، باعتباره أمر مُلّح، من أجل خدمة الشعب الليبي بشكل أفضل.

