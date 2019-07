تفعيل عمل الدوريات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية

أكد مدير أمن الجفارة عميد ناصر الطيف بأن مديرية الأمن قد كلفت منتسبى وأعضاء مراكز شرطة السواني والكريمية ووحدة معلومات السواني وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الأخرى والعسكرية بالمنطقة, وذلك بتفعيل وإنشاء التمركزات الأمنية وخاصة منطقة الكريمية ” السوق الاستثماري”، بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

ودعت مديرية الأمن كافة أهالي وسكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية بالتعاون مع رجال الأمن والشرطة والتبليغ عن أي خروقات أمنية، لحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

