الدرسي: تفجيرات الهواري “عمل جبان”

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن تفجير السيارات في مقبرة الهواري أثناء تشييع جنازة خليفة المسماري، أحد مؤسسي القوات الصاعقة، يعد عملاً إرهابياً جباناً قامت به المجموعات التي لا تريد لبنغازي أن تهنأ.

وأضاف الدرسي لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الخميس، أن التفجيرات لا بد أن تكون محفزةً للأجهزة الأمنية لتقوم بدورها على أكمل وجه في المرحلة المقبلة لأن الحرب الآن هي حرب استخباراتية أمنية بامتياز بعد أن كانت حرباً عسكريةً خاض فيها الجيش الوطني قتالاً عنيفاً طيلة سنوات مع تنظيمات متشددة.

وأكد الدرسي ضرورة الضبط والربط ورفع درجة التأهب والاستعداد الأمني منتقداً في الوقت ذاته هذه العملية التي أكد أنها جاءت نتيجة عدم تأمين المقبرة والموكب الخاص بالفقيد.

يشار إلى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر تفجير 3 سيارات أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، اليوم الخميس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية