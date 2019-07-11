المسماري: ماضون في محاربة الإرهاب وتفجيرات مقبرة الهواري لن تزيدنا إلا صلابة

بنغازي-العنوان

أكد الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن التفجيرات الإرهابية التي ضربت جنازة اللواء خليفة المسماري أحد مؤسسي القوات الخاصة الليبية، لن تزيد القوات المسلحة إلا صلابة.

وشدد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس من بنغازي، على أن المعركة مازالت مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها.

وقال: “إن المعركة لم تنته ولن تنتهي إلا بعد انتهاء كل الإرهابيين. منذ 2011 ونحن نعاني. وهذه نتيجة المجتمع الدولي الذي سلّم ليبيا إلى إرهابيين”.

ولقي أشخاص بينهم عسكريين اثنين مصرعهم جراء تفجير إرهابي بمقبرة الهواري ببنغازي خلال مراسم جنازة اللواء خليفة المسماري.

وحمّل المسماري، بعد نجاته من التفجيرات الإرهابية، مسؤولية التفجيرات الإرهابية في مقبرة الهواري، على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وقال: “فائز السراج هو من وفر الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي”، مشيرًا إلى أن السراج أصبح واجهة سياسية للتنظيمات الإرهابية.

واتهم المسماري تركيا باعتبارها حليفًا لحكومة الوفاق وتمدها بالدعم العسكري، بالضلوع في تفجير مقبرة الهواري الإرهابي.

وتساءل المسماري، كيف وصل الإرهاب بنغازي بعد معركة الكرامة، متهماً “خونة” بتلقي أموال ضخمة.

واعتبر المسماري، أن تفجير مقبرة الهواري كان نتيجة لتمسك المجتمع الدولي بجماعة الإخوان وحكومة السراج.

وطالب المسماري، المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ومموليهم.

وأشار المسماري، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة سيكون لها قرارات مهمة بشأن التفجيرات الثلاثة.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، بالتحقيق مع كافة الأجهزة الأمنية في واقعة التفجيرات الإرهابية.

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