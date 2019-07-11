عقيلة يطالب بكشف “الخلايا النائمة”

أدان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مشيعي جثمان آمر القوات الخاصة السابق اللواء خليفة المسماري، في مقبرة الهواري، الخميس.

وطالب صالح الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية بالإشراف والمتابعة المباشرة على التحقيقات في الحادثة للوصول إلى “الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين” التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي، ومُحاسبة جميع المقصرين من الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر تفجير 3 سيارات أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري، بحسب الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

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