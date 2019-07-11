بلدية بنغازي: منفذو التفجيرات سيعاقَبون

أدان المجلس التسييري لبلدية بنغازي التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مشيعي جثمان آمر القوات الخاصة السابق اللواء خليفة المسماري، في مقبرة الهواري، الخميس.

وقالت البلدية في بيان إن “العمل الإجرامي الذي لم يراع منفذوه حرمة دماء المسلمين وقتل النفس التي حرم الله ولا حرمة المقبرة والموتى.. وهو محاولة لزعزعة أمن واستقرار مدينة بنغازي”.

وفيما شددت البلدية على أنه سيتم ملاحقة منفذي التفجيرات ومن ساعدهم، ودعت المواطنين إلى توحيد الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة للحفاظ على أمن مدينة بنغازي.

يشار إلى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر تفجير 3 سيارات أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري، بحسب الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

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