المستشار صالح يستنكر تفجير الهواري ويدعو للتحقيق في ملابساته

أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الجبان، الذي وقع بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة.

وطالب المستشار صالح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالتحقيق العاجل في الحادثة، للوصول إلى الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين ومن يقف وراء هذا العمل الإرهابي، ومحاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية.

هذا وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص التعازي لأسر الشهداء وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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