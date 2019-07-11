الحكومة المؤقتة تدين التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

دانت الحكومة المؤقتة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المشيعين لجثمان اللواء خليفة المسماري إلى مثواه الأخير بمقبرة الهواري.

وترحمت الحكومة المؤقتة في بيان لها على أرواح من سقطوا ضحية هذا العدوان الآثم متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأشارت الحكومة الى أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تهدف لبث صورة تعكس غير حقيقة الاستقرار والأمن الذي تنعم به مدينة بنغازي التي تم تطهيرها على أيدي القوات المسلحة من قبضة الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وقتلا وتدميرا، مؤكدة أنها باشرت عبر أجهزتها الأمنية في مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الاستدلالات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

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