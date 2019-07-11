بلدية بنغازي: منفذو تفجيرات مقبرة الهواري الإرهابية لم يراعوا حرمة دماء المسلمين ولا حرمة الموتى

بنغازي-العنوان

دان المجلس التسييري لبلدية بنغازي التفجيرات الإرهابية التي حدثت أثناء تشييع جنازة لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري في بنغازي.

وأكد المجلس أن “هذا العمل الإجرامي لم يراع منفذوه حرمة دماء المسلمين وقتل النفس التي حرم الله ولا حرمة المقبرة والموتى”.

وأدت التفجيرات الإرهابية إلى مقتل 4 أشخاص بينهم عسكريين اثنين، واعتبر المجلس، أن هذه العمل محاولة لزعزعة أمن واستقرار مدينة بنغازي.

ودعا المجلس، المواطنين إلى توحيد الصف والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل الحفاظ على أمن بنغازي واستقرارها.

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