قام عميد المجلس البلدي بني وليد، بتشكيل لجنة مشتركة بين المراكز الأمنية وأعضاء من البلدي لمتابعة أزمة توزيع الوقود، ووضع آلية لتوزيع الوقود والإشراف عليه والحد من ظاهرة التهريب.

جاء ذلك خلال لقاء سالم انوير عميد بلدية بني وليد، مدير مديرية أمن بني وليد ورئيس مكتب الحرس البلدي وذلك لمناقشة الأزمة المتعلقة بالوقود التي تعاني منها البلدية.

