طبي بنغازي يستقبل شهيدين و21 جريحًا إثر تفجيرات مقبرة الهواري

بنغازي-العنوان

قالت المدير المساعد لمركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي إن المركز استقبل شهيدين و21 جريحًا إصاباتهم ما بين جراحات خفيفة ومتوسطة جراء التفجيرات الإرهابية التي طالت مقبرة الهواري.

وأضافت العريبي، وفقًا لمكتب الإعلام بالمركز الطبي، “أن بعض الحالات تم علاجها والبعض الآخر تم دخولهم لغرفة العمليات الجراحية بين كسور وعمليات تفتيش داخل الامعاء والبعض تم دخولهم لغرف الإيواء لمتابعة العلاج وغرفة العناية الفائقة وغرفة الإنعاش”.

وأدت التفجيرات الإرهابية، التي حدث أثناء تشييع جنازة، اللواء ركن خليفة المسماري، أحد مؤسسي القوات الخاصة الليبية، إلى مقتل 4 أشخاص بينهم عسكريين اثنين.

ووجهت العريبي، الشكر إلى جميع العناصر الطبية التي “لبت النداء الوطني بأسرع وقت ممكن بالمركز الطبي بجميع عناصره الطبية والطبية المساعدة وجميع العاملين به من جميع الأقسام الباطنة والجراحة والعمليات الجراحية وأقسام الطوارئ بمختلف وحداتها وقسم العظام وأطبائه وعناصر التمريض وأطباء التخدير والموظفين ورجال الأمن على وقوفهم بجانب الجرحى وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية