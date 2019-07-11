مستجدات على ملف تعويضات أهالي سرت

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، الخميس، اجتماعا مع رئيس اللجنة المالية لصرف التعويضات الدفعة الثانية 2011 عبد العزيز المستيري، وأعضاء اللجنة المُشكلة بقرار من عميد البلدية.

وذكرت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على بداية العمل الفعلي للجنة ابتداء من الأسبوع القادم، وأن يتم نشر قوائم المستفيدين من باقي التعويضات “50 بالمائة”، المحالة من جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بعد إنهاء التدقيق للدفعة الأولى التي تتضمن 2300 اسم، كما سيكون هناك دفعة أخرى لحوالي 1600 اسم آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية