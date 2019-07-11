المؤقتة: الأمن باشر التحقيقات في التفجيرات

أدانت الحكومة المؤقتة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف الخميس، المشاركين في جنازة اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إنها باشرت عبر أجهزتها الأمنية بمراجعة كاميرات المراقبة وجمع الاستدلالات اللازمة بهدف القبض على المتورطين في التفجيرات الإرهابية وتقديمهم للعدالة.

وذكرت أن “التفجير انعدمت فيه كل معايير الإنسانية والأخلاق والدين.. هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تهدف لبث صورة تعكس غير حقيقة الاستقرار والأمن الذي تنعم به مدينة بنغازي التي تم تطهيرها على أيدي قواتنا المسلحة من قبضة الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وقتلا وتدميرا”.

وأضافت “المؤقتة” أن الأجهزة الأمنية ستواصل تأمين البلاد من خلال اجتثاث الخلايا النائمة ومحاربة الجريمة وحماية ظهر الجيش، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثنيها عن الاستمرار في تقديم واجبها.

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