بلدية سرت تعلن مدة طرح الأحمال بالمدينة

أعلنت بلدية سرت، الخميس، أن المدينة ستشهد طرحا للأحمال لمدة 4 ساعات يوميا نظرا لوجود نقص في كميات الكهرباء التي تحتاجها المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان، أنه نتيجه للظروف التي تمر بها شبكة الكهرباء في البلاد بشكل عام من تردي وضعف، ولوقوع سرت في آخر الربط الكهربائي للمنطقة الغربية، تم الربط مع المنطقة الشرقية للحصول على حوالي 100 ميغاوات لسد استهلاك المدينة سرت.

وأضافت أن يوم الأربعاء شهد انهيار الشبكة في المنطقة الشرقية وخروج الشبكة في مدينة سرت بشكل عام، ليقوم عميد البلدية بالتواصل مع شركة الكهرباء وتم الحصول على حوالي 60 ميغاوات.

ودعت بلدية سرت المواطنين للتعاون مع الشركة العامة للكهرباء سرت لترشيد الطاقة الكهربائية.

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