وليامز تؤكد التزام البعثة باستكمال إجراءات مراجعة فرعي المصرف المركزي

أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم التزام البعثة باستكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقالت وليامز إن هذه خطوة إلى الأمام في سبيل توحيد المصرف باعتباره أمر ملح، من أجل خدمة الشعب الليبي بشكل أفضل، جاء ذلك خلال لقائها في بنغازي بمسؤولي المصرف المركزي وثلاثة بنوك تجارية، وعدد من أعضاء مجلس رجال الأعمال، حيث استمعت وليامز إلى الشواغل والتحديات التي تواجههم، كما أطلعتهم على مساعي البعثة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز تدابير قطاع الأعمال.

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