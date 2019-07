اجتمع ظهر اليوم الخميس، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر بلجنة الإغاثة غات

وتناول الاجتماع ما تعانيه المنطقة العديد من المشاكل جراء الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرا و ما تسببت فيه من أضرار و مشاكل بيئية ناتجة عن ركود المياه و تلوث بالبيئة و غيرها من المشاكل الناتجة عن ذلك و إيجاد آلية وحلول عاجلة لها.

