افتتاح أول أكاديمية كرة قدم في درنة

حظيت مدينة درنة بأول أكاديمية لمحترفي كرة القدم لتعليم مهارات اللعبة وفنياتها للفئات السنية ابتداء من البراعم، وانطلق هذا المشروع بالشراكة مع نادي الشلال الذي استقبل أفواج المنتسبين في مقره وعلى ملعبه.

وشهدت الأكاديمية الأولى من نوعها في درنة إقبالا كبيرا ابتداء من يوم الافتتاح حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى 65 خاضوا أول حصة تدريبية وتترواح الفئات السنية من 2003 حتى 2012.

ويهدف القائمون على هذا المشروع إلى تعزيز القيم التربوية والمبادئ الرياضية وتطوير ذكاء اللاعب في اتخاذ القرارات وتطوير الثقافة التكتيكية والمهارات الفنية وبرامج لإقامة دورات تنمية بشرية بقاعة مجهزة بنادي الشلال، إضافة إلى محاضرات تثقفية للتعريف بقوانين كرة القدم.

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