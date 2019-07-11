أمن طرابلس يعلن ضبط “تشكيل إجرامي”

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس وبالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، تشكيلا إجراميا متكون من ثلاثة مواطنين.

وقالت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إن الأشخاص المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع “هونداي أفانتي” وبحوزتهم 460 قرص “ترامدول”، وأعيرة نارية عيار 9 مل، ومبلغ مالي قدره 18910 دينار ليبي، ومبالغ مالية من عملات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، مبينة أن العملية تمت تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين منطقة حي الأندلس بالعاصمة.

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