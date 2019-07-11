“الكهرباء”.. طرح أحمال بفعل ارتفاع درجة الحرارة

البيضاء-العنوان

شهدت مناطق واسعة في شرق ليبيا، عمليات طرح الأحمال على شبكة الكهرباء؛ استمرت لعدد من الساعات.

وعزى المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، اليوم الخميس، عملية طرح الأحمال إلى ارتفاع درجة الحرارة في بنغازي، ما تسبب في خروج إحدى وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي عن الخدمة.

وقال خليفة، “اليوم كان يومًا صعبًا على رجال الشركة العامة للكهرباء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مدينة بنغازي تتسبب في خروج إحدى وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي، مما كاد أن يسفر عن خروج كلي لجميع الوحدات في المحطة”.

وأضاف، “ولكن بفضل الله ثم بفضل أبطال محطة كهرباء شمال بنغازي كذلك رجال التحكم الجهوي الشرقية تم تفادي الخروج وتمت إعادة الوحدات التي خرجت”.

وأكد خليفة، أنه تم الانتهاء من صيانة محطة السرير والدخول بها على الشبكة من جديد.

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