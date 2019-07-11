ننشر أسماء ضحايا تفجير الهواري

كشف مصدر مطلع أن تفجير سيارة مفخخة في جنازة اللواء خليفة المسماري في منطقة الهواري خلف 4 قتلى و26 جريح.و
وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على أسماء ضحايا التفجير
أولا أسماء القتلى
1- القذافي البشير الكبير، العمر 49 سنة.
2- حسن فرج سليمان العبيدي.
3 – محمد عبد الفتاح موسى المهشهش .
4- مجهول لم يتم التعرغ عليه بعد
ثانيا أسماء الجرحى
1- احمد محمود عبد الرحمن .. العمر 32 سنة.
2- ايمن علي ادم .. العمر 28 سنة.
3- مهند عبد الرازق محمد .. العمر 30 سنة.
4- احمد عبد الله حبريشة .. العمر 45 سنة.
5- فرج حمد الدينالي .. العمر 59 سنة.
6- حاتم المبروك احمد .. العمر 37 سنة.
7- حامد ابراهيم حامد .. العمر 25 سنة.
8- عدنان عطية المنصوري .. العمر 42 سنة.
9- عبد الله حامد المشري ..العمر 29 سنة.
10- احمد محمد علي العمامي ..العمر 26 سنة.
11- علي خليل المسماري .. العمر 40 سنة.
12- سالم السعيطي ..
13- علي محمد بن غربية .. العمر 60 سنة.
14- عبد الله بلقاسم علي المسماري.
15- خالد موسى الترهوني .. العمر 23 سنة.
16- علي فرج عبد الكريم .. العمر 40 سنة.
17- احمد مفتاح السعيطي .. العمر 40 سنة.
18- سالم الشريف الكبير .. العمر 26 سنة.
19- مهند رقرق العقوري .. العمر 28 سنة.
20- فرجاني حامد العريبي .. العمر 24 سنة.
21- علي ادم فركاش .
22- فرجاني محمد الفرجاني .
23- مرعي ابراهيم .
24- حلمي فرج عبد الكريم.
25- محمد الكاديكي.
26- خالد بن عيسى.
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