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ننشر أسماء ضحايا تفجير الهواري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مصدر مطلع أن تفجير سيارة مفخخة في جنازة اللواء خليفة المسماري في منطقة الهواري خلف 4 قتلى و26 جريح.و

وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على أسماء ضحايا التفجير

أولا أسماء القتلى

1- القذافي البشير الكبير، العمر 49 سنة.

2- حسن فرج سليمان العبيدي.

3 – محمد عبد الفتاح موسى المهشهش .

4- مجهول لم يتم التعرغ عليه بعد

ثانيا أسماء الجرحى

1- احمد محمود عبد الرحمن .. العمر 32 سنة.

2- ايمن علي ادم .. العمر 28 سنة.

3- مهند عبد الرازق محمد .. العمر 30 سنة.

4- احمد عبد الله حبريشة .. العمر 45 سنة.

5- فرج حمد الدينالي .. العمر 59 سنة.

6- حاتم المبروك احمد .. العمر 37 سنة.

7- حامد ابراهيم حامد .. العمر 25 سنة.

8- عدنان عطية المنصوري .. العمر 42 سنة.

9- عبد الله حامد المشري ..العمر 29 سنة.

10- احمد محمد علي العمامي ..العمر 26 سنة.

11- علي خليل المسماري .. العمر 40 سنة.

12- سالم السعيطي ..

13- علي محمد بن غربية .. العمر 60 سنة.

14- عبد الله بلقاسم علي المسماري.

15- خالد موسى الترهوني .. العمر 23 سنة.

16- علي فرج عبد الكريم .. العمر 40 سنة.

17- احمد مفتاح السعيطي .. العمر  40 سنة.

18- سالم الشريف الكبير .. العمر 26 سنة.

19- مهند رقرق العقوري .. العمر 28 سنة.

20- فرجاني حامد العريبي .. العمر 24 سنة.

21- علي ادم فركاش .

22- فرجاني محمد الفرجاني .

23- مرعي ابراهيم .

24- حلمي فرج عبد الكريم.

25- محمد الكاديكي.

26- خالد بن عيسى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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