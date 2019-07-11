بلدية بنغازي تتوعّد المتورطين في تفجير الهواري

دان المجلس التسييري لبلدية بنغازي الذي وقع خلال جنازة اللواء خليفة المسماري في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وقالت البلدية في بيان لها إن “العمل الإجرامي الذي لم يراع منفذوه حرمة دماء المسلمين وقتل النفس التي حرم الله ولا حرمة المقبرة والموتى إنما هو محاولة لزعزعة أمن واستقرار مدينة بنغازي” مشددا على أنه سيتم ملاحقة المنفذين ومن ساعدهم.

ودعت البلدية إلى توحيد الصف والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل الحفاظ على أمن مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن منفذي التفجير رتبوا له بدقه حيث وقع التفجير الأول على بعد 20 متر من القبر الذي سيدفن فيه خليفة المسماري الأمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس للتراجع فوقع التفجيرين الثاني والثالث في المنطقة التي تراجع إليها الناس الأمر الذي خلف 4 قتلى اثنين منهم من الصاعقة واثنين من المدنيين بالإضافة إلى 26 جريح بينهم إبن المتوفى مشددا على نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وجميع ضباط الصاعقة من الحادث.

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