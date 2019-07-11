المسماري يقدّم تفاصيل الانفجارات الثلاثة التي هزت الهواري

كشف الناطق باسم الجيش أحمد المسماري تفاصيل التفجير الذي وقع خلال جنازة اللواء خليفة المسماري في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن منفذي التفجير رتبوا له بدقه حيث وقع التفجير الأول على بعد 20 متر من القبر الذي سيدفن فيه خليفة المسماري الأمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس للتراجع فوقع التفجيرين الثاني والثالث في المنطقة التي تراجع إليها الناس الأمر الذي خلف 4 قتلى اثنين منهم من الصاعقة واثنين من المدنيين بالإضافة إلى 26 جريح بينهم إبن المتوفى مشددا على نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وجميع ضباط الصاعقة من الحادث.

واتهم المسماري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدفع أموال استخدمت في دعم الإرهاب موضحا أن التفجير يحمل بصمات كل التنظيمات الإرهابية فلا نفرق بين الاخوان وداعش والقاعدة جميعهم متطرفين

وبين المسماري أن قائد الجيش خليفة حفتر سيتخذ قرارات جديدة خلال الساعات القادمة خاصة بتبعات التفجير.

وشدد المسماري على أن المعركة على الإرهاب لم تنتهي فهي سلسلة كبيرة بدأت منذ العام 2011 بعد قيام المجتمع الدولي بتسليم ليبيا للجماعات المتطرفة أمثال الغرياني وبالحاج.

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