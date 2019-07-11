لوكسمبورغ تقترح إقامة مرافق للاجئين تحت إشراف دولي في ليبيا

اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، في مقابلة مع جريدة «دي فيلت» الألمانية، اليوم الخميس، على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مرافق لهم في ليبيا من أجل استيعابهم على أن تخضع للإشراف الدولي.

وقال أسيلبورن في المقابلة «ينبغي على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تشغيل مرافق في ليبيا لاستيعاب اللاجئين في البلاد».

وقبل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين المقبل، قال أسيلبورن «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحث الحكومة الليبية على تغيير نهجها تجاه المهاجرين المنقذين في البحر المتوسط».

وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ قائلاً: «يجب علينا التأكد من أن خفر السواحل الليبي يتوقف عن نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا».

وحذر أسيلبورن من أن مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا «يمكن أن تصبح مستهدفة بسهولة بالهجمات»، في إشارة إلى قصف مركز إيواء تاجوراء للاجئين ليلة 3 يوليو الجاري، والذي تسبب في سقوط 53 ضحية وعشرات الجرحى.

ويرى وزير خارجية لوكسمبورغ أنه «ينبغي على الحكومة الليبية أن تسمح أخيرًا بإنشاء مخيمات للاجئين تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، حتى تتم مساعدة المهاجرين بطريقة إنسانية وتكون آمنة».

وأضاف أسيلبورن: «ليبيا بحاجة ماسة إلى حوالي ستة مراكز استقبال، واحد لكل ألف مهاجر. يجب أن تدار هذه الهياكل حصريًا بواسطة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

