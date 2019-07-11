بعد هجوم الهواري.. صالح يدعو لمحاسبة هؤلاء

دان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التفجير الذي وقع خلال جنازة اللواء خليفة المسماري في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وطالب صالح في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف “بالاشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة” والمتورطين في هذا العمل ومحاسبة جميع المقصريين والمتراخين من الأجهزة الأمنية”.

وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن منفذي التفجير رتبوا له بدقه حيث وقع التفجير الأول على بعد 20 متر من القبر الذي سيدفن فيه خليفة المسماري الأمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس للتراجع فوقع التفجيرين الثاني والثالث في المنطقة التي تراجع إليها الناس الأمر الذي خلف 4 قتلى اثنين منهم من الصاعقة واثنين من المدنيين بالإضافة إلى 26 جريح بينهم إبن المتوفى مشددا على نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وجميع ضباط الصاعقة من الحادث.

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