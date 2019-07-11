انقاذ 30 مهاجرا شمال صرمان

أعلنت القوات البحرية الليبية انقاذ 30 مهاجرا غير شرعي على بعد حوالي 22 ميل شمال صرمان.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق تليل) من إنقاذ قارب فايبر يقل 30 مهاجر غير شرعي جميعهم من الرجال.

وأوضحت القوات البحرية أن المهاجرين الذين جرى انقاذهم 25 مصري، و5 سودانيين مشيرا إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية لهمتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

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