دبلوماسي تركي يتحدث عن علاقة أنقرة بليبيا

أكد السفير التركي في إيطاليا، مراد سليم إيسنلي أن هناك تعاون بين تركيا وإيطاليا بشأن الملف الليبي، جاء نتيجة “حوار على مستوى تكنوقراطي وبيروقراطي” بدأ غداة اندلاع الأزمة في الدولة الشمال إفريقية.

وبحسب وكالة آكي نفى الدبلوماسي التركي إرسال أسلحة لقوات حكومة الوفاق واصفا لدى لقائه صحافيين في روما، بـ”الأخبار الزائفة” تلك التي تفيد بأن “تركيا قد قدمت أسلحة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي، في ظل انتهاك الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة”.

وأضاف الدبلوماسي التركي أن أنقرة تعمل من أجل ليبيا “مستقلة ومتكاملة من وجهة نظر إقليمية”، وأنها “تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه” مضيفا أن تركيا وإيطاليا، كانتا إلى جانب الصين، البلدان التي “تكبدت أكبر خسارة” منذ إسقاط الدولة الليبية عام 2011.

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