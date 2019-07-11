حفتر يكلف الناظوري بالتحقيق مع «الأجهزة الأمنية كافة» في واقعة تفجير مقبرة الهواري

كلف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري باتخاذ الإجراءات «الفورية بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية كافة في واقعة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة الفقيد لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري» ظهر اليوم الخميس، وموافاته بـ«نتائج التحقيق فور الانتهاء منها» وفق نص الخطاب الذي نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأسفر انفجار سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري عن سقوط أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء في الفقيد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، إلى جانب عدد كبير من قيادات القوات الخاصة وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.

وأعلن مركز بنغازي الطبي استقباله جثامين قتيلين سقطا جراء التفجير، ووفاة جريحين متأثرين بإصاباتهما جراء التفجير بعد وصولهما المركز بقليل، كما استقبل 20 جريحًا آخرين بحسب تصريحات مسؤول النقطة الأمنية بالمركز، إبراهيم السعيطي إلى «بوابة الوسط»، بينما استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثمانية جرحى بينهم طبيب يعمل بالمستشفى كان يحضر مراسم الدفن.

وتوجهت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي إلى مقبرة الهواري لمعاينة موقع التفجير، لتقديم تقاريرها للجهات المختصة، فيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي أو توضيحي حول الواقعة من قبل وزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي.

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