ويليامز تلتقي عددا من النشطاء الشباب في بنغازي

استقبلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الخميس عدد من الناشطين الشباب في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن ويليامز استمعت لهموم الشباب وتطلعاتهم، وحثتهم على الاسهام بشكل بناء في حماية مستقبل ليبيا ومد جسور التواصل بين الليبيين ودعم جهود وفرص بناء السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.

كما بحثت مع مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام أبعاد ومخاطر استمرار الصراع في ليبيا موضحة أن الأمم المتحدة تعمل بلا توقف على المسارين الإغاثي والسياسي وتسعى لإعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

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