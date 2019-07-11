العامة للكهرباء تطالب بصرف ميزانية التحول لسنة 2019 بشكل عاجل

حذرت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الخميس ،من امكانية ارتفاع ساعات طرح الأحمال لتصل إلى 18 ساعة يوميا لتزيد من معاناة المواطن في مدينة طرابلس ،خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ،وذلك في حال عدم صرف ميزانية التحول لسنة 2019 بشكل عاجل.

وكانت الشركة قدّمت في وقت سابق اعتذارها لوجود بعض مشاكل التزوّد بالكهرباء في بعض محطّات التوليد الرئيسية في البلاد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وقالت الشركة ،إن سبب الانقطاع هو الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية إضافة إلى وجود بعض المشاكل الفنيّة، داعية المواطنين إلى التقليل من قيمة الاستهلاك لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

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