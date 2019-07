تمكنت دورية تابعة نقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل، من إنقاذ قارب فايبر على متنه (23) مهاجرا غير شرعي، من بينهم عدد (2) إمراتين.

وأشارت القوات البحرية، في بيان، الخميس، إن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 18 ميل شمال مليتة.

