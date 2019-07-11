أمن الجفارة: إنشاء تمركزات أمنية بمنطقة الكريمية

أكد مدير أمن الجفارة عميد ناصر الطيف أن مديرية الأمن كلفت منتسبى وأعضاء مراكز شرطة السوانى والكريمية ووحدة معلومات السواني بتفعيل وإنشاء التمركزات الأمنية وخاصة بمنطقة الكريمية “السوق الاستتمارى” بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن تفعيل وإنشاؤ التمركزات الأمنية سيجري بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية العسكرية بالمنطقة.

ودعت مديرية الأمن كافة أهالي وسكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية للتعاون مع رجال الأمن والشرطة والتبليغ عن أي خروقات أمنية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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