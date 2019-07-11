العول: الفساد المالي وراء أزمة الكهرباء في ليبيا

كشف مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عصام العول أن الفساد المالي وراء أزمة الكهرباء في ليبيا.

وقال العول في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “الاعتمادات التي تم منحها للشركة العامة للكهرباء كافية لتزويد ليبيا بالكهرباء مع فائض في الطاقة لدول الجوار” مؤكدا أنه لا توجد مشكلة كهرباء”بل هناك مشكلة قيادة وفساد مالي وغياب الأجهزة الرقابية الحريصة على مراقبة أذونات الصرف” مردفا “لكم فيما حدث في قضية فساد اعتمادات محطة كهرباء لملودة المنظورة أمام مكتب النائب العام خير دليل فكود التسجيل بمنظومة الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي CBL الخاص بالشركة كافي لسرد الأرقام الخيالية التي صرفت للشركة في صورة اعتمادات وكفيلة بسجن الكثيرين بما فيهم مسؤولي الأجهزة الرقابية”.

وختم العول بالقول “كفى تزييفاً للحقيقة وارفعوا أيديكم عن هدر مخصصات الشركة وأبعدوا الفاسدين عنها فكبار السن من شيوخ وعجائز وأطفال تعذبت في هذا الجو الحار ومنهم من انتقل لرحمة الله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

