ضبط قارب يقل شباب ليبيين حاولوا الهجرة

أعلنت الفرقة الأولى بقوة الإسناد بمديرية أمن الزاوية ضبط قارب للمهاجرين يقل عددا من الشباب الليبي.

وأوضحت الفرقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تلقت بلاغا من أحد الصيادين يفيد بوجود مركب يغرق في عرض البحر مبينة أنه بالتعاون مع خفر السواحل جرى إنقاذ المركب الذي كان يقل شباب ليبيين كانوا يعتزمون الهجرة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر مؤكدين أن تدهور الأوضاع المعيشية في ليبيا هو ما دفع الشباب لخوض مغامرة الهجرة مؤكدين أنهم إذا تمكنوا من الهجرة فسيكون وضعهم أفضل من البقاء في ليبيا بحسب نشطاء التواصل الاجتماعي

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