صحة المؤقتة تطالب المستشفيات بالتواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات

اعربت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن إدانتها لتكرر العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون ببنغازي في محاولة استهداف المواطنين بجنازة الفقيد لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري ، مما سبب في سقوط ثلاثة شهداء على الأقل وأكثر من 25 جريحا تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة هي الحصيلة الأولية لتفجير .

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه ، أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية .

وطالب الوزارة كافة المستشفيات بمدينة بنغازي وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والازمات بالديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، مؤكدة بأنها على التواصل مع الجميع في بنغازي للاطمئنان على أوضاع المصابين الجرحى