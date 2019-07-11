الإتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق جميع المهاجرين المحتجزين في ليبيا

ليبيا – رأى الاتحاد الأوروبي بأن اطلاق سراح المحتجزين الباقين في مركز تاجوراء واغلاقه يمثل خطوة إيجابية من جانب حكومة الوفاق.

المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش أشارت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم إنشاء مرفق للتجمع والمغادرة في طرابلس وعدة مناطق ليبية من أجل تحسين وضع المهاجرين وتوفير بدائل آمنة لنظام الاحتجاز المعمول به حالياً.

وأوضحت في بيان صدر أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعاونه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدعم وحماية المهاجرين واللاجئين.

وجاء في البيان:”ندعو جميع الأطراف إلى تسريع عملية الاجلاء الإنساني وإعادة توطين المهاجرين المتواجدين في ليبيا في دولة ثالثة آمنة”.

وأعربت كوسيانيتش عن التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على مكافحة ظاهرة تهريب البشر وملاحقة المتورطين وكذلك تعزيز قدرات خفر السواحل في ليبيا على انقاذ الأرواح في البحر.

ودأب الاتحاد الأوروبي على التذكير بضرورة وضع آليات تضمن سلامة وكرامة من يتم انقاذهم من قبل الليبيين، خاصة إنهاء الاحتجاز التعسفي والسماح لوكالات الأمم المتحدة بإجراء عمليات فحص وتسجيل وتقديم المساعدة والحماية.

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